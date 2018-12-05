Главный аэропорт Камчатского края назовут именем Витуса Беринга

Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM Главный аэропорт Камчатского края получит имя великого мореплавателя Витуса Беринга. За него на сайте «Великие имена России» проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За присвоение аэропорту Камчатки имени Витуса Беринга проголосовали 26 825 человек. Беринг, датчанин по происхождению, был офицером русского флота. В 1725 — 1730 и в 1733 — 1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Беринг прошел по проливу между Чукоткой и Аляской, который в последствии получил название «Берингов пролив». Беринг достиг Северной Америки и открыл несколько островов Алеутской гряды.

В тройку лидеров в голосовании за присвоение имени главному аэропорту полуострова вошли также адмирал Российского императорского флота Василий Завойко и русский географ и этнограф Степан Крашенинников, автор знаменитой книги «Описание земли Камчатки».

Как сообщало ИА REGNUM, подведены итоги присвоения аэропортам страны имен великих людей. Скандал, связанный с этой акцией, произошел в Магаданской области. Жители против присвоения аэропорту «Сокол» имени Владимира Высоцкого. Колымчане цитируют в своих письмах песню барда:

«Открыты Лондон, Дели, Магадан, открыто всё — но мне туда не надо!».

Граждане обратились к губернатору области Сергею Носову с просьбой пересмотреть решение о присвоении имени Высоцкого их аэропорту. Название «Сокол» аэропорт получил еще в советские времена по имени поселка авиаторов. С «Соколом» у колымчан связаны воспоминания и развитии колымской авиации. Владимир Высоцкий — один из любимых бардов жителей региона. Но он был в Магадане всего два дня и ничего для Колымы не сделал.