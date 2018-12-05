Тверская улице в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января

Москва, , 21:52 — REGNUM Тверская улица в Москве станет пешеходной на период с 29 декабря по 3 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По его словам, в ночь с 28 на 29 декабря улицы Тверская, Моховая и Охотный ряд будут закрыты для движения транспорта в связи с проведением работ по благоустройству и подготовке к праздничным мероприятиям.

При этом Тверская улица останется закрытой для транспорта до середины дня 3 января и на ней будут проходить только народные гуляния, сообщил Бирюков.

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