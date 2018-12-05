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Через 31 год на Украине не останется пенсионеров — эксперт

Общество

Проблема дефицита пенсионного фонда решится сама собой

Киев, 5 декабря 2018, 16:24 — REGNUM  С начала 2018 года покупательная способность украинских пенсионеров упала в среднем на 10%, заявил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 5 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным эксперта, за первые девять месяцев 2018 года пенсии на Украине выросли на 4%, в то время как покупательная способность на главные продукты питания украинских пенсионеров сократилась в среднем на 10%.

«На начало года общее количество пенсионеров было 11,7 млн, а по состоянию на октябрь уже на 287 тыс. меньше. Если темпы сокращения количества людей пенсионного возраста будут такими же, то через 31 год на Украине не будет ни одного пенсионера. И вопрос дефицита пенсионного фонда решится сам собой», — подытожил Дорошенко.

Напомним, 65% владельцев земли на Украине составляют пенсионеры. С 90-х годов XX века умерло 20% пайщиков земель, и, по данным экспертов, за следующие десять лет число землевладельцев уменьшится ещё вдвое.

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Социально-экономический кризис на Украине
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