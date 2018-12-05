На Украине через 10 лет в два раза сократится количество землевладельцев

Киев, , 08:48 — REGNUM Количество землевладельцев на Украине через 10 лет сократится вдвое, если не будет отменен мораторий на торговлю землями, сообщает 4 декабря «Экономическая правда».

Согласно сообщению, 65% владельцев украинских земель — пенсионеры. С 1990-х годов, по данным государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, умерли более 1,4 млн пайщиков земель или 20% от общего числа землевладельцев.

Напомним, на Украине введен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. Ранее 69 депутатов Верховной рады подали заявление в Конституционный суд Украины с целью проверить конституционность моратория, однако суд отказался рассматривать заявление.

Также ранее Верховная рада продлила срок действия моратория до 2019 года.

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