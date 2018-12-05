Албин оценил вероятность застройки парка на Васильевском острове Петербурга

Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки в Генеральный план города, передает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM. Всего к проекту подали более 230 поправок, большинство из них было отклонено.

Так, несколько депутатов предложили перевести территорию в устье реки Смоленки на Васильевском острове, где жители хотят благоустроить парк, в рекреационную зону (Р2). Ныне действующая для этой территории зона предполагает застройку. Проект возведения апарт-отелей, под которые, как беспокоятся жители, замаскировано элитное жилье, вызвал бурю негодования среди василеостровцев.

Вице-губернатор Игорь Албин на заседании Заксобрания попросил эти поправки не одобрять. Он объяснил это тем, что при изменении статуса функциональной зоны застройщик сможет обратиться в суд, а это грозит Смольному различными «судебными неприятностями». При этом чиновники якобы полностью поддерживают жителей и ведут переговоры с инвестором, чтобы по договору мены предложить ему другой участок.

«С вероятностью 99% могу гарантировать, что этот проект там не будет реализован», — сказал Албин. «Этот проект вызывает раздражение не только у вас и жителей Васильевского острова», — добавил он.

Депутаты обратили внимание, что, если не перевести территорию в зону Р2, то после отмененного проекта застройки там может появиться любой другой. Однако поправку не поддержали.

Не прошли аналогичные поправки о рекреационных зонах в парке Малиновка, у Пулковской обсерватории, в Удельном парке и других.

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