Аэропорт Красноярска буден носить имя Хворостовского

Красноярск, , 14:59 — REGNUM Аэропорту Красноярска присвоят имя известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. А аэропорт Норильска назовут в честь учёного, исследователя Арктики Николая Урванцева. Таковы результаты голосования жителей Красноярского края в рамках всероссийского проекта «Великие имена России» по выбору имён выдающихся соотечественников для 47 аэропортов.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 декабря, в краевом правительстве, за присвоение красноярской воздушной гавани имени Хворостовского проголосовали 56 053 человека (41%). Свой голос за Николая Урванцева отдал 14 991 человек (49%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, уроженец Красноярска, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года в Лондоне после продолжительной борьбы со смертельной болезнью.

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Николай Урванцев (1893 — 1985) — исследователь Арктики, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники России. Почётный гражданин города Норильска.

Напомним, проект «Великие имена России» инициирован Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Инициатива поддержана Общественной палатой России. Общероссийское голосование по присвоению аэропортам имён выдающихся соотечественников проводилось с 12 по 30 ноября.

В голосовании по красноярскому аэропорту второе место получил художник Василий Суриков (39%), третье — писатель Виктор Астафьев (19%). В голосовании по норильской воздушной гавани второе место у лётчика Михаила Водопьянова (30%), третье — у первого атамана Енисейского казачьего войска, геолога Александра Сотникова (19%).

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