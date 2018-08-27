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Фонд имени Дмитрия Хворостовского создадут в Красноярске

Культура

Соответствующее соглашение подписали исполняющий обязанности председателя правительства Красноярского края и вдова Дмитрия Хворостовского

Фонд имени Дмитрия Хворостовского создадут в Красноярске
Иллюстрация: Вадим Кофман, krskstate.ru
И. о. председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин и вдова Дмитрия Хворостовского подписали соглашение о сотрудничестве

Красноярск, 27 августа 2018, 08:11 — REGNUM  В Красноярске будет создан краевой фонд имени Дмитрия Хворостовского. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 августа, в правительстве региона. Соответствующее соглашение подписали и. о. председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин и вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли. Цель сотрудничества — увековечение памяти всемирно известного оперного певца и почётного гражданина Красноярского края.

Предполагается, что власти Красноярского края и семья Хворостовского объединят усилия для проведения различных мероприятий: концертов, выставок, творческих вечеров, посвященных памяти певца.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года в Лондоне после продолжительной борьбы со смертельной болезнью.

Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края. 24 августа 2018 года урну с частью его праха захоронили в родном городе, в сквере на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств. Первую урну в прошлом году захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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