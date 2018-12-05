В «клетке» суда: Мамаев пустил слезу, Кокорин прячет глаза

Москва, , 13:59 — REGNUM Фотографы поделились впечатлениями от впервые за два месяца оказавшихся в объективах камер футболистах Павле Мамаеве и Александре Кокорине, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Тверской районный суд Москвы 5 декабря рассматривал продление ареста двум игрокам Российской премьер-лиги по делу о хулиганстве.

Футболисты и их подельники в зале суда находились за стеклянной «клеткой"-ограждением. Павел Мамаев стоял впереди у стекла и вглядывался в лица и объективы нацеленных на него камер. Вид у него был грустный, но гордый. Техника смогла разглядеть увлажнённые слезой глаза спортсмена. Александр Кокорин сидел на скамейке пригнув голову и опустив вниз глаза. Он смотрел то ли на свои руки, то ли в пол. Брат Кокорина Кирилл стоял сзади за спиной Мамаева.

Как сообщало ИА REGNUM, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла задержали после потасовок в центре Москвы, произошедших 8 октября. Они уже провели 2 месяца в СИЗО.

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