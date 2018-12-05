В Петербурге предлагают расширить категорию ветеранов войны

Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Петербургские депутаты предлагают признать ветеранами Великой Отечественной войны лиц, которые в несовершеннолетнем возрасте проживали в Ленинграде в период блокады, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, меньше четырех месяцев. Такую инициативу федерального уровня поддержали в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас люди, которые прожили во время блокады в Ленинграде меньше четырех месяцев, не имеют соответствующих льгот.

Автор инициативы, депутат от «Единой России» Игорь Высоцкий заявил, что сегодня в Петербурге осталось лишь 88 тыс. блокадников, каждый год умирает около 10 тыс. жителей блокадного Ленинграда. При этом в целом по России осталось только около 500 человек, которые жили в осажденном Ленинграде меньше четырех месяцев.

«Затраты из бюджета составят 39 млн рублей в год», — подсчитал Высоцкий.

«Справоросс» Алексей Ковалев напомнил, что подобные законопроекты вносили в городской парламент многие депутаты и этого, и прошлых созывов, поэтому он сомневается в успехе инициативы на федеральном уровне.

«И тогда, когда мы предлагали решать это на уровне города юридически грамотным способом, мы получили отрицательный ответ от госпожи Матвиенко о том, что это всё нецелесообразно, ненужно и плохо. И теперь вы думаете, что Матвиенко, как председатель Совета Федерации…», — начал Ковалев, но его прервал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Единоросс встал на защиту чести экс-губернатора Петербурга, председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

«Ну что вы вводите в заблуждение людей! Когда она отвечала, что это не нужно? Этот закон на федеральном уровне именно по ее инициативе и сделан», — заявил Макаров. Но Ковалева поддержал «яблочник» Борис Вишневский, подтвердив, что Матвиенко выступала против расширения категории льготников.

«Я рассказываю о том, что было, все могут проверить. Я считаю, что на федеральном уровне этот закон будет опять похоронен, будет долго проходить процедуру согласования, проще на уровне Петербурга принять закон в рамках наградных полномочий о «Знаке блокадного Ленинграда», на который ссылается и федеральный закон», — сказал Ковалев.

Он предположил, что на городском уровне необходимых изменений можно добиться в течение месяца. Однако большинство коллег с ним не согласились и проголосовали за федеральную инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее петербургский парламент расширил категорию людей, которые получат единовременную выплату в связи с 75-летием снятия блокады Ленинграда. Депутаты добавили в список получателей выплаты граждан, которые награждены знаками «За оборону Ленинграда» или являются блокадниками, но не зарегистрированы в Северной столице.

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