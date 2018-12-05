Во «ВКонтакте» учат, как отменить концерт «аморального» музыканта

Нижний Новгород, , 11:23 — REGNUM Во «ВКонтакте» появилась инструкция «Как организовать и сорвать концерт музыкальной группы», которую опубликовали администраторы группы «Научи хорошему». Авторы проекта подчеркивают, что музыка и концерты некоторых исполнителей оказывают на современных детей «деструктивное влияние», передает корреспондент ИА REGNUM.

В инструкции указано, что в первую очередь необходимо изучить успешные примеры опыта родителей, которые ранее добились отмены концертов. В их качестве приводят отмену выступлений Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang в Нижнем Новгороде.

Далее администраторы группы предлагают родителям скачать образец жалобы в органы власти и адаптировать её под конкретную ситуацию. При необходимости можно сделать выборку текстов песен «аморальной группы», чтобы прикрепить её к заявлению. На сайте проекта указаны отрывки из песен Элджея, Хаски, Егора Крида, групп «Френдзона», IC3PEAK, Little Big и «Хлеб». При этом отмечается, что список будет постоянно пополняться.

Следующий шаг — в электронном виде разослать заявление уполномоченному по правам ребёнка, министру социальной политики региона, министру образования, науки и молодежной политики региона и в другие органы власти. Авторы проекта подчеркивают, что, если родителям удастся отменить 2−3 концерта «аморальных исполнителей», то «все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков».

Некоторые пользователи положительно восприняли подобную инструкцию, однако большинство всё же выступили против запретов. Они считают, что такая мера только привлечёт внимание к «запретному плоду», кроме того, не всегда тексты песен стоит воспринимать буквально. Также юзеры отметили, что в первую очередь на ребенка должны оказывать влияние родители, а не музыка.

«Слишком глубоко воспринимать творчество рэперов нет необходимости. Каждому свое, фильтр включайте подросткам, будет вам счастье. Отмена концертов в эпоху доступности — это борьба с ветряными мельницами. Бдительность взрослых, вот работающие элементы на уровне семьи», — считает Константин О.

«Вроде взрослые люди, а такой бред пишете. Вы бы боролись за то, чтобы вынудить организаторов ставить ограничение 18+, а не просто отменять, т.к. никто не в праве решать за взрослого человека, что ему слушать и куда ему ходить. А то, что ваши дети ходят на такие концерты и слушают такую музыку, не проблема исполнителей или организаторов, а сугубо ваша», — пишет Макс Ф.

Проект «Научи хорошему» создали для «повышения нравственности общества». Как говорится в описании группы, её авторы демонстрируют, каким образом СМИ и современная массовая культура управляет людьми. Также они создают площадку для объединения всех, кто выступает за традиционные семейные ценности.

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