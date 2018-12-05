Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Петербурге удвоят штрафы за незаконный выход на лёд. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 5 декабря в городском Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

С инициативой выступил единоросс Александр Тетердинко. Он предложил повысить штрафы за выход на лёд зимой с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Статистика зимнего периода 2017−2018 годов вообще печальна и трагична. С 1 декабря по 1 марта мы получили 42 происшествия различной степени тяжести на водных объектах Петербурга. Из них было 29 опасных для жизни выходов на лед. При этом спасли 41 человека, четверо погибли», — сообщил Тетердинко.

Депутаты поддержали поправки в действующее законодательство. При этом у депутата от «Партии роста» Максима Резника возник вопрос, не собирается ли Тетердинко в ближайшее время внести документ не только о повышении штрафов за какой-либо вид деятельности, но и о понижении штрафов.

«Например, за митинги, которые не соответствуют масштабам, скажем, штрафов за вандализм», — поинтересовался Резник.

«Мы занимаемся не только ужесточениями. Я и «Единая Россия» — единственные в парламенте депутаты, которые вносят социальные законы. А от «Партии роста» мы ни одного предложения по увеличению социальных гарантий петербуржцев не видели», — ответил лидер фракции ЕР.

Перепалку прервал спикер Заксобрания и главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров, отключив Резнику микрофон. Тот попросил у председательствующего возможности сделать замечание Тетердинко «за очевидную ложь с трибуны под стенограмму», но позволения такого не получил.

Напомним, запрет выхода на лед в Петербурге в этом сезоне установлен с 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года, и с 15 марта по 15 апреля 2019 года.

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