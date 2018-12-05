По указанию главы МВД в Петербурге возбуждено дело об обмане ветерана войны

Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Следственные органы полиции Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стал ветеран Великой Отечественной войны и его жена. На необходимость немедленного расследования этого преступления обратил внимание петербургских полицейских министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила 5 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«К раскрытию преступления привлечены опытные сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание злоумышленников», — сказала Ирина Волк.

По предварительным данным, в квартиру пожилых супругов пришли мошенники под видом сотрудников «страховой компании». Они предложили приобрести электронную медицинскую технику и похитили крупную сумму. Затем преступники вернулись и под предлогом «обмена денег на купюры нового образца» завладели оставшимися сбережениями пенсионеров.

Владимир Колокольцев потребовал установить лиц, причастных к совершению преступления, и провести необходимые мероприятия, направленные на их задержание.