Эксперты ПНИПУ обсудили развитие цифрового образования в вузе

Пермь, , 10:41 — REGNUM Состояние и перспективы развития цифрового образования в университете обсудили на плановом заседании учёного совета Пермского Политеха, сообщает 5 декабря пресс-служба вуза.

Выступая с докладом на эту тему, начальник управления образовательных технологий Ренат Зиннатуллин пояснил, что в ПНИПУ имеется определённый задел для развития цифрового образования, прежде всего с использованием онлайн-курсов.

«Университет имеет 15-летний практический опыт разработки и применения электронного обучения по программам высшего и дополнительного профессионального образования, позволяющий обеспечивать развитие инфраструктуры и технологий реализации онлайн-курсов», — сообщили в пресс-службе.

В качестве основной образовательной платформы электронного обучения в Пермском Политехе установлен и поддерживается программный продукт MOODLE. Активное участие в разработке и применении технологий электронного обучения принимают преподаватели и сотрудники различных кафедр. Завершая выступление, начальник сосредоточил внимание аудитории на ключевых технологиях, которые необходимо включать в образовательный процесс в ближайшее. Заслушав доклад, учёный совет принял постановление по данному вопросу.

В конце заседания учёным советом были приняты решения по текущим вопросам образовательной и научной деятельности вуза.

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