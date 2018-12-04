В Перми прошла конференция, посвящённая международной интеграции в науке

Пермь, , 08:27 — REGNUM Развитие международного сотрудничества в области технических и естественных наук обсудили участники Седьмой Международной конференции инновационных моделей международной интеграции в науке — Международные исследовательские группы (МИГ), сообщает 4 декабря пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

На конференции в рамках экспертных сессий были представлены результаты деятельности 19 международных исследовательских групп. У каждого проекта два руководителя: пермский и зарубежный, вокруг которых формируется команда, включающая студентов и аспирантов.

«Всего в проектах этого года было задействовано более 120 ведущих ученых, студентов и аспирантов Пермского края, а также ученых из 22 стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Проекты-победители конкурса МИГ-2018 от ПНИПУ посвящены разработке системы интеллектуального сбора вторсырья, геоинформационной платформы дистанционного мониторинга окружающей среды, физико-химической гидродинамике регулируемых микрореакторов, технологии снижения водопритока в нефтяных скважинах с применением ограничено-набухающих полимеров.

Отмечается, что благодаря конференции, ПНИПУ укрепляет свои позиции на мировой научной карте, демонстрирует растущий потенциал к развитию инновационной экономики, основанной на результатах от внедрения научных разработок в производство, а пермская наука продолжает давать новые поводы для гордости.

Читайте также: Студенты ПНИПУ стали призерами всероссийской олимпиады по геологии