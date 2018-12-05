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Саратовские инструкторы прошли обучение йоге у немецких специалистов

Общество

В ходе мероприятий состоялись переговоры о возможности организации совместных образовательных программ

Саратовские инструкторы прошли обучение йоге у немецких специалистов
Занятия йогой

Саратов, 5 декабря 2018, 09:05 — REGNUM  Инструкторы секции йоги из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. прошли обучение у представителей крупнейшей европейской организации по подготовке инструкторов йоги «Йога-Видьи» (Германия), сообщает 5 декабря пресс-служба вуза.

Занятие прошло на базе Саратовского регионального отделения Федерации йоги России при поддержке Культурного центра при посольстве Индии в РФ.

Мастер Кешава Шютц — член президиума европейского экспертного совета по качеству преподавания — провел лекцию «Шесть путей Йоги», а инструктор йоги Амба Эльвира Фуст провела занятие хатха-йогой для саратовских инструкторов.

По итогам мероприятий профессор кафедры «Информационно-коммуникационные системы и программная инженерия» Татьяна Шульга сообщила, что в ходе визита представителей «Йога-Видьи» были начаты переговоры о возможности организации совместных образовательных программ по йоге.

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