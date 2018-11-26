Дипломат Германии изучил преподавание немецкого языка в Саратовской области

Саратов, , 11:55 — REGNUM Атташе отдела культуры посольства ФРГ в Москве Ян Конторчик посетил Саратов для ознакомления с методиками преподавания и изучения немецкого языка в регионе. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Ю.А.

Встреча с атташе прошла в стенах Немецкого культурного центра. В ней приняли участие саратовские преподаватели немецкого языка. Отмечается, что разговор прошел в неформальной обстановке за чашкой чая.

Ян Конторчик отметил, что в последнее время в России наблюдается рост интереса к немецкому языку. Также, по его словам, для Германии саратовский регион остается привлекательным для инвестиций, открытия совместных предприятий и создания рабочих мест.

В ходе встречи дипломат сообщил, что следующий год будет связан с реализацией проектов, посвященных Александру фон Гумбольдту: будет отмечаться его юбилей, юбилейная дата приезда в Россию (1829), в том числе в Саратов.

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