В Волгоградской области создадут онкоцентр с подразделениями в районах

Волгоград, , 09:21 — REGNUM В Волгоградской области в рамках реализации пилотного проекта может быть создан онкологический центр с подразделениями в районах. Об этом 4 декабря во время выступления перед депутатами и общественниками заявил губернатор Андрей Бочаров.

«В Урюпинске планируется создание хорошего онкоцентра, в Волжском — дооснащение, еще несколько таких кустовых центров будет создано, которые будут получать первичную информацию — для нас очень важны диагностика и получение точных результатов биологических исследований», — цитирует главу региона ТАСС.

По данным пресс-службы региональной администрации, в ближайшие пять лет в области запланирована реализация 42 проектов, общая стоимость которых превышает 13 млрд рублей. Среди них также и модернизация Волгоградского областного онкодиспансера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерству здравоохранения РФ подготовить программу модернизации и переоснащения Волгоградского областного онкологического диспансера. По словам главы правительства, подобные программы в ближайшие годы будут работать во всех регионах России.

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