Более 5 тыс. пассажиров стали заложниками снегопада на северо-западе Китая

Урумчи, Китай, , 06:16 — REGNUM Более пяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая города Урумчи в связи с сильным снегопадом, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

По данным Международного аэропорта Дивопу города Урумчи, в общей сложности 99 входящих рейсов были отменены и еще 31 исходящий рейс отложены в связи с непогодой. Вследствие этого, более 5 тыс. пассажиров оказались заложниками непогоды в аэропорту по данным на 15:00 по местному времени 4 декабря.

Помимо отмененных, пять входящих рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях, а один и вовсе был вынужден вернуться в аэропорт отправления. Власти, в связи с произошедшим, порекомендовали гражданам подкорректировать свои планы.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые районы севера, юга и востока Китая окутал густой туман, в связи с чем видимость упала ниже 200 метров на некоторых участках дорог провинций Шаньдун, Хэнань, Цзянсу, Чжэцзян, Хунань и Фуцзянь.

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