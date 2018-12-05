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На востоке Китая накрыли банду, державшую незаконное интернет-казино

Общество

Общей финансовый оборот незаконного заведения составил более 100 млн юаней (порядка $14,6 млн)

Пекин, 5 декабря 2018, 06:09 — REGNUM  Полиция провинции Аньхой на востоке Китая арестовала восьмерых человек по обвинению в организации интернет-казино, в котором участвовали более 500 любителей азартных игр, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Общей финансовый оборот незаконного заведения составил более 100 млн юаней (порядка $14,6 млн). В июле полиция города Чучжоу получила наводку касательно действующей организованной банды, которая держала интернет-казино посредством платформы передачи мгновенных сообщений. Информатор признался, что потерял 130 тыс. юаней с марта текущего года, играя в казино.

Специальная рабочая группа провела расследования по указанному случаю в городе Пинсян и соседней провинции Цзянси, где находились организаторы казино. Восемь подозреваемых были арестованы 28 ноября. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года китайские власти пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась организацией азартных игр в сети интернет с оборотом порядка $1,1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае полиция накрыла банду, организовавшую онлайн-казино

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