Среда, 5 Декабря 2018 года
00:22:40 МСК

Собянин поменял мнение о районах Москвы в беседах с горожанами

Общество

«У нас раньше как считалось? Что административное деление на районы весьма условное»

Собянин поменял мнение о районах Москвы в беседах с горожанами
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Срок

Москва, 4 декабря 2018, 23:52 — REGNUM  Деление Москвы на районы не всегда условно, особенно когда речь идёт о городских анклавах, заявил 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

«Очень важно обустроить комплексно территорию района. У нас раньше как считалось? Что административное деление на районы весьма условное. По большому счёту и я так считал. Но, общаясь с жителями, я всё-таки понял, что это не совсем так. Особенно те районы, которые представляют некие городские анклавы — вообще не так», — сказал он.

По мнению Сергея Собянина, власть должна видеть район как некую обособленную территорию со своими традициями, историей, специфическими проблемами:

«И обустраивать не просто город в целом, а именно брать срез района и смотреть, а что там не хватает: школы, больницы, общественного транспорта, скверов, парков, связанности этих территорий, знаковых объектов. наполнения культурной жизнью?»

Также мэр рассказал о недостатках жизни в Центральном административном округе Москвы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить