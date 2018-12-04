Собянин поменял мнение о районах Москвы в беседах с горожанами

Москва, , 23:52 — REGNUM Деление Москвы на районы не всегда условно, особенно когда речь идёт о городских анклавах, заявил 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

«Очень важно обустроить комплексно территорию района. У нас раньше как считалось? Что административное деление на районы весьма условное. По большому счёту и я так считал. Но, общаясь с жителями, я всё-таки понял, что это не совсем так. Особенно те районы, которые представляют некие городские анклавы — вообще не так», — сказал он.

По мнению Сергея Собянина, власть должна видеть район как некую обособленную территорию со своими традициями, историей, специфическими проблемами:

«И обустраивать не просто город в целом, а именно брать срез района и смотреть, а что там не хватает: школы, больницы, общественного транспорта, скверов, парков, связанности этих территорий, знаковых объектов. наполнения культурной жизнью?»

Также мэр рассказал о недостатках жизни в Центральном административном округе Москвы.