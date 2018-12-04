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Для аэропортов Кубани определены великие имена

Общество

Определены победители голосования проекта «Великие имена России»

Краснодар, 4 декабря 2018, 21:40 — REGNUM  Международный аэропорт Краснодара будет носить имя императрицы Екатерины Второй. 4 декабря были подведены итоги народного голосования в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению имен великих соотечественников 45 крупным российским аэропортам. В Краснодарском крае в онлайн-голосовании приняли участие в общей сложности около 250 тыс. человек.

Для аэропорта Краснодара горожанам предлагалось сделать выбор из имен императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова и летчицы Евдокии Бершанской. Наибольшее число голосов набрало имя Екатерины Второй — за него проголосовали 39% участников голосования, или 60,6 тыс. человек. 30% участников отдали голоса за Евдокию Бершанскую, 29% — за Александра Суворова.

Для аэропорта Сочи в шорт-лист по итогам отбора включены имена Героя Советского Союза летчицы Евгении Жигуленко, адмирала Михаила Лазарева, летчика-космонавта Виталия Севастьянова. Большинство сочинцев проголосовали за имя Михаила Севастьянова — 39%, на втором месте Михаил Лазарев — за него проголосовали 35%, за Евгению Жигуленко — 25%.

Для аэропорта Анапы были предложены имена советского летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки, актрисы Клары Лучко и летчика-истребителя, героя Советского Союза Вадима Фадеева. По итогам голосования аэропорт Анапы получит имя Владимира Коккинаки — за него проголосовали 48% жителей. За имя Вадима Фадеева проголосовали 41% жителей, за Клару Лучко — 10%.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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