Адвокат Цеповяза прокомментировал «новое» видео из амурской колонии

Благовещенск, , 15:17 — REGNUM Отбывающий наказание в колонии строгого режима в Амурской области Вячеслав Цеповяз на опубликованном СМИ новом видео, где осужденный запечатлен в камере с удобствами, на самом деле находится в комнате «психологической разгрузки», заявил 4 декабря его адвокат Роман Боков.

«Должна быть такая комната (психологической разгрузки), да. Я ни разу там не был», — цитирует РИА Новости Бокова.

По его словам, в настоящее время Цеповяз находится в общем бараке.

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Напомним, ранее СМИ появилось новое видео, на кадрах которого отбывающий 20-летний Вячеслав Цеповяз сидит на диване в отремонтированной комнате и смотрит телевизор.

В свою очередь в Федеральной службе исполнения наказаний РФ отметили, что «новая» видеозапись, опубликованная в СМИ, относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии. Это комната «психологической разгрузки», добавили в ведомстве.

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