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В Ивано-Франковске нет вакцины от кори — мэр города

Общество

Нет ни в больницах, ни на рынке

В Ивано-Франковске нет вакцины от кори — мэр города
Pan American Health Organization PAHO
Вакцинация

Ивано-Франковск, Украина, 4 декабря 2018, 14:25 — REGNUM  Ивано-Франковск до сих пор не получил вакцину от кори, заявил мэр города Руслан Марцинкив, сообщило 4 ноября информационное агентство «УНН».

"Хотя мы сработали на опережение и заказали вакцины преждевременно, однако до сих пор таких не получили. Обидно, ибо сейчас, фактически, из-за недальновидности правительства, которое не способно закупить препараты в достаточном количестве, имеем проблемы здесь, на местах. Потому автономно приобрести вакцину для себя город не может», — рассказал чиновник.

Мэр отметил, что вакцины нет не только в медучреждениях, но и на рынке.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, уровень заболеваемости корью в стране превысил рекорд, зафиксированный в 2006 году.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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