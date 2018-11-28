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Заболеваемость корью на Украине выросла ещё на 15%

Общество

На следующей неделе Украина побьёт свой рекорд 12-летней давности

Заболеваемость корью на Украине выросла ещё на 15%
Эпидемия

Киев, 28 ноября 2018, 14:20 — REGNUM  За прошлую неделю на Украине заболели корью 2138 человек, что на 15% больше, чем зафиксировали неделей ранее, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 27 ноября официальный сайт организации.

Среди заболевших 29 взрослых и 1409 детей, уточнили в Центре общественного здоровья.

Всего с начала 2018 года корью заболели 42 040 человек из них 15 864 взрослых и 26 176 детей, причём от осложнений болезни умерло 15 человек, сообщили специалисты.

Напомним предыдущий рекорд по заболеваемости корью Украина установила в 2006 году, когда болезнь обнаружили у 42 724 человек.

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Корь пришла на Украину в 2017 году из Румынии и быстро распространилась, поскольку у большинство жителей Украины не сделали прививки от этой опасной болезни.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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