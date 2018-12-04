«Принял на грудь»: в сети появилось видео странного выступления Порошенко

Киев, , 13:14 — REGNUM В сети опубликовали видео, на кадрах которого президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь, по мнению пользователей, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Так, один из пользователей написал, что «сомнения в трезвости» Порошенко отпали на 11 секунде видео, когда президент страны начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi.

«Очевидно, Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь», — пишут в комментариях.

Напомним, ранее экс-советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко употребляли алкоголь во время майдана в Киеве в 2013—2014 годах.

По его словам, люди, участвовавшие в перевороте, делились на две категории: те, кто стоял на баррикадах, и те, кто пьянствовал и ел икру в доме профсоюзов. Он добавил, что видел и пьяного Порошенко на втором этаже здания.

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