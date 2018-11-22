Экс-советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Евромайдане

Киев, , 04:32 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко употребляли алкоголь во время Майдана в Киеве в 2013—2014 годах, заявил экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала Newsone.

По его словам, люди, участвовавшие в перевороте, делились на две категории: те, кто стоял на баррикадах, и те, кто пьянствовал и ел икру в доме профсоюзов. Он добавил, что видел и пьяного Порошенко на втором этаже здания.

«Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, дата начала Евромайдана в Киеве — 13 ноября — была закреплена в качестве праздника «Дня достоинства и свободы». Этот день не входит в число нерабочих дней, однако по указу украинского президента признан праздничным.

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