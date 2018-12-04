В российских школах стартовала акция «Урок Цифры»

Москва, , 12:45 — REGNUM В России стартовала акция «Урок Цифры». Первое занятие проводится в российских школах сегодня, 4 декабря, оно посвящено Дню информатики, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Необычные «Уроки Цифры» в игровой форме пройдут в большинстве школ страны с 1 по 11 класс и охватят миллионы школьников. Акция позволит каждому ученику проявить свои способности и ознакомиться в доступной и увлекательной форме с основами программирования

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«Уроки Цифры» планируется проводить ежемесячно с февраля по май 2019 года. Каждый урок будет посвящён определённой теме.

Школьники познакомятся в такими темами как: «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Нейросети», «Управление проектами», «Безопасность в интернете и основы программирования».

Справка ИА REGNUM :

4 декабря считается Днём рождения российской информатики. В России этот праздник пока не является официальным. Термин «информатика» впервые был введён немцем Карлом Штейнбухом в 1957 году.

В России 70 лет назад (4 декабря 1948 года) учёные представили первый прототип отечественного компьютера.

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