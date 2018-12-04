Пара белгородцев убила собственных внуков

Валуйки, Белгородская область, , 11:53 — REGNUM В Белгородской области на принудительное лечение направили жителя города Валуйки, убившего пятилетнего внука своей сожительницы. Как сообщила пресс-служба СУ СК по Белгородской области, его сожительницу, убившую свою трёхлетнюю внучку, ждёт суд.

В ночь на 11 января 2018 года 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил пятилетнего внука своей сожительницы. Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина на момент инкриминируемого деяния находился в состоянии временного психического расстройства и не осознавал собственных действий. Суд направил его на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

В тот же день его гражданская супруга убила собственную спящую внучку, младшую сестру мальчика. Такая же стационарная экспертиза показала, что на момент совершения преступления женщина психическими расстройствами не страдала. Уголовное дело в отношении неё направлено в суд с обвинительным заключением.