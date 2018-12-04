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Столица Австрии объявлена местом потенциальной террористической угрозы

Общество

Посольство США призывает своих соотечественников к бдительности в период рождественских и новогодних праздников

Вена, 4 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  Столица Австрии Вена является местом повышенной террористической угрозы в период рождественских празднеств. Об этом заявило посольство США в Австрии, пишет газета Kronen Zeitung 4 декабря.

Посольство США опубликовало предупреждение для своих соотечественников о том, что «из-за продолжающихся угроз со стороны международных террористических организаций и отдельных лиц» следует проявлять бдительность. Опасности подвержены торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны, транспортные узлы, храмы — места, где наиболее часто собираются туристы из западных стан.

Повышенные меры безопасности предпринимаются в Австрии с 2015 года. Три года назад органы безопасности получили информацию об угрозе совершения терактов в рождественский период. Атаки обошли Австрию стороной, но в декабре 2016 года был совершен теракт на рождественской ярмарке в столице соседней Германии. Тогда были убиты 11 человек, 50 получили ранения.

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Политическая жизнь Австрии
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