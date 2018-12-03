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Фильм «Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского» представят в Твери

Общество

«Михаил Тверской и Анна Кашинская остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу»

Тверь, 3 декабря 2018, 19:44 — REGNUM  Премьерный показ фильма «Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского» состоится в Твери 5 декабря в рамках празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Премьера фильма состоится на площадке ДК «Пролетарка», здесь же пройдет встреча с режиссёром Кириллом Седухиным.

«Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу. Дети и молодёжь должны знать о людях, которые стояли у истоков российской государственности, на таких примерах учиться любить и развивать родную землю», — считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Отметим, торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской пройдут с 3 по 5 декабря в Москве и Твери. 4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мероприятия в Твери стартуют 5 декабря: откроются они божественной литургией в строящемся Спасо-Преображенском соборе. Затем состоится открытие площади Михаила Тверского — такое название получит Советская площадь областного центра. В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора

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