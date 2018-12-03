Бейонсе, JAY-Z и Меркель: концерт в поддержку Африки

Йоханнесбург, ЮАР, 3 декабря 2018, 12:57 — REGNUM В Йоханнесбурге состоялся концерт Global Citizen Festival — Mandela 100, который был приурочен к 100-летию со дня рождения Нельсона Манделы и завершению одноименной кампании ООН. Об этом 3 декабря сообщила официальная страница Global Citizen в Twitter.
https://twitter.com/GlblCtzn/status/1069309733968863232
На концерте, прошедшем на стадионе FNB, выступили такие звезды, как Эд Ширан, Бейонсе, JAY-Z, Крис Мартин, Ашер и другие.
https://twitter.com/GlblCtzn/status/1069139605398654976
Отмечается, что целью кампании ООН был сбор $1 млрд, которые будут выделены на создание условий для жизни и развития 20 млн женщин и девочек во всём мире.
https://twitter.com/GlblCtzn/status/1069289144071974912
В поддержку кампании выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Британский миллиардер Ричард Брэнсон также записал видео с приветственным словом. Брэнсон пожертвовал в фонд $105 млн.
https://twitter.com/GlblCtzn/status/1069289849084096512
Напомним, кампания Global Citizen ООН была направлена на достижение следующих целей: ликвидация нищеты и голода, поддержка здоровья людей и их благополучия, качественное образование, гендерное равенство и решение проблем экологии.
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