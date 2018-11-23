Большинство польских компаний хотят нанимать иностранцев — исследование

Варшава, , 09:44 — REGNUM 83% польских компаний стремятся привлечь на работу иностранцев, поскольку испытывают дефицит квалифицированных кадров, заявили в польско-украинской торговой палате, сообщило 21 ноября «Радио Польша».

«83% опрошенных фирм решаются на трудоустройство иностранцев в связи с дефицитом работников с необходимой квалификацией. Из-за усложнений процедур трудоустройства 77% работодателей не смогли трудоустроить иностранцев вовремя. В свою очередь, 29% опрошенных фирм заявили о потере контрактов в связи с отсутствием возможности принять на работу иностранца», — рассказал вице-председатель палаты Анджей Дрозд.

Он также отметил, что 93% польских компаний хотят трудоустроить иностранных работников на срок от девяти месяцев и дольше.

Напомним, согласно исследованиям, более половины украинских мигрантов хотят работать в Польше от трёх месяцев до полугода.

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