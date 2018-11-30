СБУ преследует предстоятеля Лавры за слова о раскольнике Филарете — СМИ

Киев, , 14:39 — REGNUM Сотрудники СБУ проводят обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла из-за его слов в адрес главы раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филарета, сообщило 30 ноября информационное агентство «УНН».

Против священнослужителя УПЦ МП возбудили уголовное дело по статье о «нарушении равноправия граждан в зависимости от отношения к религии».

Поводом послужило интервью изданию Главновости от 25 октября 2018 года, в котором Павел заявил, что руководитель крупнейшей раскольничьей организации Украины поцеловался с бесом.

Сотрудники СБУ изымают любые носители информации — от блокнотов и бумаг, до «флешек» и прочих электронных носителей.

Напомним, ранее три автобуса с сотрудниками СБУ приехали обыскивать подсобное хозяйство Киево-Печерской лавры в Киевской области.

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Напомним, Филарет несколько раз публично заявлял о том, что жители Донбасса заслужили войну и теперь обязаны кровью искупить своё греховное желание федерализации Украины.

Отметим, подобные высказывания, не сочетающиеся с христианской моралью, никак не оценили правоохранительные органы Украины. По мнению сотрудников спецслужб, они не сеют вражду между жителями разных регионов страны.

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