В Омске обсудили свободу и ответственность в профессии учителя

Омск, , 07:35 — REGNUM Свободу и ответственность в профессии учителя обсудили участники круглого стола, который прошёл в читальном зале научной библиотеки Омского государственного педагогического университета в рамках регионального этапа XXVII Международных рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба вуза.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступили директор Института инновационного и инклюзивного образования ОмГПУ, профессор, член-корреспондент РАО Надежда Чекалева, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии протоиерей Димитрий Олихов. Выступление на тему «Категории «свобода» и «ответственность» в профессиональной деятельности современного учителя» представила модератор мероприятия, доцент кафедры педагогики Ольга Парц.

В ходе заседания спикеры сообщили о пространстве свободы и ответственности в педагогическом образовании, гражданской ответственности педагога в условиях открытого общества, этических аспектах творческой деятельности преподавателей, особенностях взаимоотношений субъектов образовательного процесса.

Отмечается, что всем участникам заседания рекомендовано внести предложения в резолюцию круглого стола и план совместной деятельности ОмГПУ и Омской епархии на 2019 год.

Читайте также: В Омске обсудили проблемы и перспективы развития научно-педагогических школ