В Омске обсудили проблемы и перспективы развития научно-педагогических школ

Омск, , 09:56 — REGNUM Вопросы развития научно-педагогических школ Омской области обсудили участники международной конференции «Региональные научно-практические школы как фактор инновационного развития образовательного пространства». Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Омского государственного педагогического университета.

Мероприятие прошло на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований при поддержке министерства образования Омской области и департамента образования администрации Омска.

Участники сессии и фокус-групп проанализировали опыт взаимодействия научно-педагогических школ и образовательных учреждений региона, обозначили условия и направления реализации педагогических концепций как ресурса развития образовательного пространства общего и педагогического образования Омского региона. В ходе встречи также были актуализированы вопросы формирования информационной базы данных о региональных научно-педагогических школах в сопровождении реализации программ развития образовательных организаций Омского региона.

По итогам работы фокус-групп модераторы сформулировали основные «продукты» своих дискуссионных площадок. Они указали на наличие признаков научно-педагогической школы как явления, факторов формирования научной школы, критериев продуктивности её деятельности.

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