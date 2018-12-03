«Клуб десятимиллионников» среди аэропортов Китая пополнился пятью членами

Пекин, , 06:29 — REGNUM Международный аэропорт города Хэфэй в провинции Аньхой на востоке Китая стал уже тридцать седьмым по счету, пассажирооборот которого перевалил за отметку в 10 млн в год, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

К концу ноября в Китае стало в китайском «клубе десятимиллионников» среди аэропортов стало на пятерых «участников» больше.

Еще четырьмя новыми «членами клуба» стали Международный аэропорт Лише города Нинбо и Международный аэропорт Лунвань города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, аэропорт Цзиньвань города Чжухай провинции Гуандун и Международный аэропорт Чжэндин города Шицзячжуан провинции Хэбэй.

Отметим, что на конец 2017 года в Китае было 32 гражданских аэропорта с годовым пассажирооборотом более 10 млн человек. Власти Поднебесной ожидают, что к середине 2020-х годов китайский рынок грузоперевозок станет крупнейшим в мире.

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