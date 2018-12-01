В Калуге появился «Дом образцового содержания»

Калуга, , 19:07 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин приняли участие в торжественной церемонии награждения знаком отличия «Дом образцового содержания» жителей дома №13 по улице генерала Попова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление многоквартирным домом № 13 осуществляет товарищество собственников жилья «Генерала Попова, 13». Девятиэтажный дом построен в 2008 году, в нем проживает 397 человек. На прилегающей территории установлены малые архитектурные формы, устроены площадки для отдыха, скамьи, столы, урны, расположены детская и спортивная площадки. Продолжается работа по дальнейшему благоустройству.

Константин Цицин вручил председателю ТСЖ Нармине Вагабовой фасадную табличку «Дом образцового содержания», часы «Командирские ЖКХ», диплом к табличке.

Поздравляя жителей дома Цицин попросил и в дальнейшем помогать «командиру дома» — председателю ТСЖ беречь и благоустраивать свой дом.

«В Калуге мы впервые вручаем жителям дома такой знак отличия, — отметил он. — Дом, в котором мы живем, это то, что должно нас радовать. От атмосферы в доме, от того, какая здесь прилегающая территория, во многом зависит наше настроение. И то, как вы — жители относитесь к своему дому, показывает, что дом сплачивает людей. То, что вы сделали в своем доме, должно стать примером для всех горожан».

Завершая церемонию, губернатор области Анатолий Артамонов поблагодарил жителей за неравнодушие к своему дому.

«Хорошо знаю, как они берегут свой дом, — заметил он. — Сегодня мы еще договорились по установке здесь дополнительного освещения, по обустройству еще одной спортивной площадки. Все это будет, потому что здесь есть неравнодушные люди, подвижники, которые никому не дают покоя. Благодаря инициативе государства по присвоению домам таких почетных званий, жители будут продолжать благоустраивать свои дома».

Глава калужского региона заверил, что и в дальнейшем жильцам дома №13 будет оказана поддержка.

«У нас такое правило, мы всегда помогаем тем, кто работает», — пояснил Артамонов .

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