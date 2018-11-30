Глава Калуги представил доклад о развитии территориального управления

Калуга, , 19:12 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов 30 ноября принял участие в межрегиональном форуме Всероссийского совета местного самоуправления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в работе форума приняли участие первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, руководители Минстроя РФ, главы муниципальных образований Центрального, Приволжского, Дальневосточного федеральных округов, представители общественных организаций, эксперты в сфере муниципального управления.

На форуме обсуждались лучшие практики вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства территорий, а также актуальные вопросы и механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения. Глава Калуги представил на форуме доклад, посвящённый развитию в Калуге территориального общественного самоуправления.

«На сегодняшний день территориальные общины Калуги являются надежным фундаментом местного самоуправления, — отметил Александр Иванов. — Совместная работа территориальных общин и органов власти направлена на развитие города и создание комфортных условий проживания калужан. Силами общественников проводятся массовые мероприятия и социальные акции, налажена связь с населением. Город в лице активных жителей приобретает огромное количество единомышленников и друзей. Были затронуты вопросы законодательного обеспечения деятельности территориального общественного самоуправления, развития социального партнёрства, участия ТОС, социально ориентированных организаций, предпринимателей и молодежи в инфраструктурном развитии муниципалитетов. Обсуждались проекты, реализованные в рамках программ «Инициативное бюджетирование», «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды».

«Инициативное бюджетирование становится важным инструментом поддержки ТОС, — подчеркнул в своём выступлении Александр Иванов. — В Калуге действует программа поддержки местных инициатив, когда выделенные на благоустройства средства распределяются по решению территориальных общин. Ежегодно реализуется программа «Гражданская инициатива», в рамках которой предусмотрено выделение субсидий и грантов для ТОС на конкурсной основе. Территориальные общины Калуги активно и организованно включились в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в результате нашей совместной работы благоустроено 112 дворов и большая парковая зона в центре города, в 2018 — 55 дворовых территорий и большой сквер «Содружество». На форуме была представлена выставка успешных муниципальных практик, также состоялась проектная сессия по разработке готовых решений благоустройства поселений с участием граждан».