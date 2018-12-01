СКР: Взрыв на заводе в Гатчине стал следствием халатности сотрудников МЧС

Гатчина, Ленинградская область, , 11:02 — REGNUM Взрыв на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине (Ленинградская область) стал возможен вследствие не исполнения должностных обязанностей сотрудниками местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. В отношении пока не установленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщило Следственное управление СКР по Ленобласти.

Напомним, взрыв на заводе пиротехники произошел днем 19 октября 2018 года. Он разрушил одно из зданий предприятия. Погибли пять человек, несколько человек пострадали. Нанесен большой материальный ущерб заводу, пострадали и соседние здания.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников ГУ МЧС по Леноблсти достоверно знали о том, что в ходе плановой выездной проверки «Гатчинского завода «Авангард» в сентябре 2013 года были выявлены нарушения законодательства, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан.

«Сотрудники МЧС имели реальную возможность и обязанность добиться от руководителей завода соблюдения требований пожарной безопасности на производстве, вплоть до приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток, однако не исполнили свои обязанности надлежащем образом, не предприняли действенных мер к устранению нарушений руководителями завода», — заявили в СУ СКР по Ленобласти.

Следствие устанавливает лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по уголовному делу о халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, по возбужденному сразу после взрыва уголовному делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, проходят директор и главный инженер ЗАО «Гатчинский завод «Авангард». Они признали свою вину и на время следствия помещены под домашний арест.

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