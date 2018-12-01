Петр Великий занял первую строку в конкурсе на имя для «Пулково»

Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В финальном туре голосования в интернете по выбору имени для петербургского аэропорта «Пулково» наибольшую поддержку получило предложение назвать аэропорт именем императора Петра I Великого, основавшего Санкт-Петербург в 1703 году. За Петра Великого проголосовали 59 022 участника (46%).

Вторую строчку заняло имя Александра Невского — небесного покровителя Санкт-Петербурга, еще в 13 веке бившегося с врагами земли Русской на берегах Невы. После основания Петербурга Петр I лично привнес мощи Александра Невского в одноименную Лавру. Предложение назвать «Пулково» именем Александра Невского получило 42 903 голоса (34%).

На третьей позиции оказалось предложение назвать воздушную гавань Петербурга именем великого русского поэта Александра Пушкина, который прославил «Петра творенье» в своих стихотворениях и прозе. За этот вариант проголосовали 23 849 участников (18%).

Отметим, что на имя Петра I Великого в проекте «Великие имена России» также претендует аэропорт Воронежа — здесь первый российский император победил еще более убедительно — 82 678 голосов, или 58% от общего числа голосовавших за имя для воронежского аэропорта. А вот в Астрахани имя Петра I Великого оказалось лишь на третьем месте (12 001, или 19%).

Окончательные итоги конкурса будут подведены через несколько дней, после обработки анкет, поступающих из регионов, и подсчета голосов, отданных всеми способами — онлайн и офлайн.

Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1».