Цены достигают сотен тысяч рублей: эксперт о продаже «красивых номеров»

Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Продажа «красивых» автомобильных номеров — вполне разумная практика, она позволяет одновременно пополнять бюджет и удовлетворять желание автомобилистов выделиться, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 30 ноября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя сообщения о предстоящем введении системы интернет-аукционов по продаже номеров.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве экономического развития сообщила о подготовке проекта постановления правительства о внедрении системы аукционов по продаже «красивых» автомобильных номеров. Предполагается, что документ будет рассмотрен правительством в сентябре 2019 года.

«Здесь не надо изобретать велосипед: такие аукционы проводятся в целом ряде стран, например, в Финляндии. Этот механизм позволяет одновременно пополнять бюджет и удовлетворять желание автомобилистов выделиться. Примерно так в России уже сейчас продаются номера мобильных телефонов: существуют специальные сайты, где можно выбрать «красивый» номер.

Раньше продажа красивых автомобильных номеров была бизнесом в ГИБДД, теперь этой практики уже нет. Автомобилисты продают такие номера друг другу, причем в крупных городах цены могут достигать десятков и даже сотен тысяч рублей. В ряде случаев автомобиль становится «рамкой» для красивого номера, который стоит дороже, чем сама машина», — отметил Шубин.