Аэропорт «Пулково» сделал платным «дубль» на бесплатной парковке

Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» вводит плату за повторный заезд в бесплатную 15-минутную зону отправления и прибытия у пассажирского терминала, сообщила ИА REGNUM 30 ноября управляющая компания аэропорта ВВСС.

С 3 декабря 2018 года после первого выезда из этой зоны повторный бесплатный въезд будет возможен только через 30 минут. Тем, кто въедет в зону до истечения 30-минутного интервала, придется при выезде заплатить 700 рублей.

Действующий 15-минутный период бесплатного нахождения у терминала для посадки и высадки пассажиров сохраняется. Стоянка запрещена.

В управляющей компании объяснили, что новые правила направлены против нарушителей правил пребывания в аэропорту.

«Сейчас зона у терминала переполнена автомобилями такси, которые несмотря на запрещающие знаки, паркуются по обеим сторонам проезжей части в расчете привлечь выходящих из терминала пассажиров (…) такие машины мешают остальным автомобилистам осуществлять посадку и высадку, провоцируют заторы и ДТП в пиковые периоды», — сказал заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ВВСС Денис Павшинский

В «Пулково» ожидают, что новый порядок сократит количество нелегально припаркованных автомобилей в привокзальной зоне и разгрузит подъездные пути к аэропорту.

Сейчас в «Пулково» действуют круглосуточные краткосрочные парковки P2 и P3. Минимальный тариф составляет 150 рублей за первые полчаса, первый час стоит 250 рублей, каждый последующий час — 200 рублей. Кроме того, в 3 км от терминала оборудована бесплатная краткосрочная парковка для тех, кто приехал в аэропорт раньше времени или готов забрать пассажира по звонку. Она работает круглосуточно и рассчитана на 120 автомобилей.

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