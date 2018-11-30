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Китайские разработчики переделали свою игру под аниме для релиза в Японии

Общество

Однако не все игроки положительно оценили нововведение

Пекин, 30 ноября 2018, 14:16 — REGNUM  Разработчики китайской мобильной игры Daikoukai Utopia Golden Age Voyage изменили свой проект для релиза на японском рынке. Студия наняла художника, который перерисовал все игровые изображения в стиле аниме, сообщает Kotaku.

Изначально все герои игры обладают европеоидной внешностью. Студия заплатила японскому художнику с ником Cheese Pan для адаптации проекта на японский рынок. В общей сложности Cheese Pan перерисовал более 40 персонажей в стиле аниме. Художник ещё не закончил работу, поэтому в игре сосуществуют две визуальных стилистики: оригинальная и аниме.

Однако не все геймеры оценили нововведение. Часть японских игроков оказалась недовольна новой стилистикой, поэтому разработчики добавили возможность переключаться между оригинальным и новым вариантом.

Напомним, что этот случай стал не единственной адаптацией игры для азиатского рынка. Например, в китайских играх запрещены изображения черепов, насилия и сцен сексуального характера. Так, разработчики Rainbow Six: Siege планировали сильно изменить игру для азиатского рынка. Однако фанатское сообщество негативно отреагировало на планы разработчиков, и компания решила оставить проект без изменений.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Rainbow Six не будут подстраиваться под азиатский рынок

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