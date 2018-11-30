В подсобное хозяйство Киево-Печерской лавры приехали с обыском

Киев, , 12:17 — REGNUM На территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры приехали с обыском сотрудники СБУ, заявили в пресс-службе УПЦ МП, сказано 30 ноября на официальном сайте канонической церкви.

«В 9 утра (10:00 мск), на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в с. Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска», — сказано в сообщении.

В пресс-службе пообещали позже опубликовать подробную информацию о происходящем.

На официальном сайте СБУ появилось сообщение о проведении следственных действий по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Обыски проводятся по делу «О нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных предпочтений».

Напомним, ранее в Киево-Печерской лавре чиновники провели перепись культурных ценностей, включая хранящиеся там мощи, а митрополит Павел заявил, что против него возбудили несколько уголовных дел.

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Группа депутатов Верховной рады обратилась в правоохранительные органы с требованием расследовать и остановить давление на церковь со стороны украинских властей.

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