В Киево-Печерской лавре рассказали о ходе переписи мощей

Киев, , 17:15 — REGNUM Нападки власти на представителей Украинской православной церкви являются неправомерными, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, сообщил 29 ноября официальный сайт УПЦ МП.

Священнослужитель рассказал, что против него заведено несколько уголовных дел и он не удивится, если к нему придут с обыском.

Митрополит Павел рассказал о переписи ценностей Киево-Печерской лавры:

«Одна группа комиссии пошла в дальние пещеры, другая — в Ближние пещеры. Храмы могут проверять в любое время. Однако поскольку в лавру идёт много людей, то я попросил, чтобы проверка происходила после 17:00. Действительно, в комиссии прислушались к моим пожеланиям… Никто не переписывал ночью, никто не штурмовал монастырь. Мы просто выполнили решение министерства культуры».

По просьбе митрополита, осмотр алтарных помещений осуществляли мужчины, поскольку женщинам там находиться запрещено.

Напомним, 23 депутата Верховной рады обратились в правоохранительные органы Украины с требованием расследовать факты нарушения прав и свобод граждан страны. Парламентарии уверены, что власти Украины пытаются силой создать на территории страны новую церковь.

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