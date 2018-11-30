Власти Китая за пять лет раскрыли 315 тыс. дел о телефонном мошенничестве

Пекин, , 07:33 — REGNUM Китайские власти раскрыли 315 тыс. дел телефонного мошенничества с начала кампании по борьбе с ним в ноябре 2015 года, при этом 146 тыс. человек были осуждены, сообщили в Министерстве общественной безопасности, передает 29 ноября агентство Синьхуа.

По информации министерства, было уничтожено 16 тыс. преступных группировок, изъято огромное количество банковских карт и телефонных карт наряду с 4,74 млрд юаней ($682 млрд) денежных средств и имущества, которое также входит в эту сумму.

С начала кампании китайские органы безопасности скооперировались с полицией 34 уездов и районов страны, уничтожили 216 баз мошенников, арестовали 3159 подозреваемых.

Вдобавок ко всему, министерство в сотрудничестве с банком Китая выработало механизм защиты банковских аккаунтов от телефонных мошенников, который успешно помог уберечь 30 млрд юаней денежных средств граждан от передачи в руки мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция китайской провинции Аньхой задержала 43 подозреваемых в интернет-мошенничестве, жертвами которого становились желающие познакомиться одинокие люди.

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