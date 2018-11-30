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Китайские власти резко осудили скандальный случай генной модификации детей

Общество

Инцидент с рождением генно-модифицированных близнецов, о котором стало широко известно по всем мировым СМИ, коренным образом нарушил китайские законы и нормы права

Пекин, 30 ноября 2018, 07:06 — REGNUM  Китайские власти постановили приостановить исследовательскую деятельность лиц, причастных к инциденту с рождением генно-модифицированных детей, назвав случай «крайне отвратительным по своей природе» и нарушающим законы Китая наряду с научной этикой, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент с рождением генно-модифицированных близнецов, о котором стало широко известно по всем мировым СМИ, коренным образом нарушил китайские законы и нормы права, а также фатально противоречит научной этике, и, в целом, является шокирующим и неприемлемым, заявил замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин в интервью Синьхуа.

Министерство здравоохранения Китая и Китайская ассоциация по науке и технологий также заявили свой протест в связи с инцидентом.

Напомним, что китайские исследователь, Хэ Цзянькуй, работающий в городе Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая заявил ранее, что целенаправленно изменил ДНК двух девочек-близнецов, рожденных несколько недель назад, дабы сделать их организм невосприимчивым к вирусу ВИЧ. И, хотя его заявления пока подтверждены не были, инцидент вызвал дебаты по всему миру.

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Генетика
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