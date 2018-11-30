Нижегородские власти нашли применение построенному к ЧМ-2018 стадиону зимой

Нижний Новгород, , 00:44 — REGNUM На территории построенного к чемпионату мира по футболу стадиона «Нижний Новгород» 15 декабря откроется каток общей площадью около 10 тыс. кв метров, резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка «Зимняя сказка». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

В правительстве подчеркнули, что лед на футбольное поле заливать не потребуется — каток будет располагаться между стадионом и гейтами. Причем будут работать две площадки для катания — с натуральным и искусственным льдом.

Посетители смогут приобрести сувениры, написать письмо Деду Морозу и покататься на коньках. Гостям будет доступен прокат коньков, а для начинающих — тренажеры для обучения и «лучшие инструкторы города». Таким образом, стадион превратится в крупнейшую зимнюю развлекательную площадку региона площадью около 20 тыс. кв метров.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, открытие «Зимней сказки» станет важным этапом в использовании наследия чемпионата мира по футболу.

«Не сомневаюсь, что ощущение праздника, которое сопровождало матчи мирового первенства, сохранится на этой площадке», — уверен глава области.

Площадка начнет работу 15 декабря, а закроется уже весной — 10 марта.

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов уточнил, что площадка станет не только основным местом празднования Нового года и Рождества.

«Здесь пройдет и много других интересных событий: костюмированные катания, День студента, региональный турнир по хоккею, День святого Валентина, а также День защитника Отечества и Международный женский день, а завершится все проводами Масленицы», — заключил Югов.

Напомним, стадион «Нижний Новгород» на 45 тыс. мест изначально планировалось построить за 15 млрд рублей, но позднее стоимость была пересмотрена, и итоговая цена строительства составила 16,756 млрд рублей. Подрядчиком выступало ОАО «Стройтрансгаз». Стоимость эксплуатацию стадиона только в 2018 году оценили в 71,5 млн рублей, в 2019 году эксплуатационные расходы могут составить 315,7 млн рублей, увеличившись в 2021 году до 343 млн рублей. За пять лет после матчей на функционирование стадиона, по предварительным подсчетам, в целом потребуется 1,7 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финансовую модель развития и бизнес-план для стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу-2018, планировалось разработать в рамках госконтракта. Соответствующий конкурс был объявлен в августе 2018 года государственным автономным учреждением Нижегородской области «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий».

Выполнение работ планировалось оплатить из средств заказчика — начальная стоимость контракта составляла 3,13 млн рублей.