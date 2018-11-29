«Одним знанием проблему не исправить»: эксперты о последствиях секспросвета

Москва, , 22:22 — REGNUM Внедрение секспросвета в образовательных учреждениях окажет серьёзное негативное влияние на психику подрастающего поколения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявила клинический психолог, член «Родительского всероссийского сопротивления» Жанна Тачмамедова на круглом столе «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?»

«Дети-подростки — очень эмоционально незрелые люди. Половая жизнь или отсутствие её — это не предмет знания. Одним только знанием не остановить раннюю беременность и другие последствия», — заявила Тачмамедова.

По её словам, все исследования, которые проводились, начиная с 1970-х годов, так и в 1980-е и 1990-е годы, подтверждали, что после уроков сексуального просвещения серьёзно увеличивался уровень вступления в ранние половые связи. Тачмамедова привела данные одного из ранних исследований MIT (Массачусетского технологического института), что вступление в ранние половые связи после уроков сексуального просвещения увеличивается на 26%.

«Было большое исследование на 12 тыс. человек, и подтверждались результаты каждое десятилетие. Поэтому говорить о том, что это нам сильно надо и как-то сильно поможет, — элементарно не поможет», — подчеркнула она.

В последнее время уже появились исследования, что в подростковом возрасте у людей, прошедших секспросвет в раннем детстве, на поздних этапах резко снижается сексуальная активность. Но нежелательные последствия были установлены уже в начале XX века.

По её словам, на пике популярности раннего фрейдизма среди ряда психологов возникла идея максимального раскрепощения сексуальности, в том числе и у детей. Это нашло отражение и на практике, когда некоторые психоаналитики решили открыто рассказывать своим детям о сексуальном опыте.

«Оказалось, что когда такие дети подошли к школьному возрасту, у них обнаружились очень серьёзные проблемы: у них были обнаружены очень сильные нарушения внимания, нарушения волевых функций. Например, гиперактивность — часто не неврологическая проблема, а психологическая, проблема отсутствия воспитания и перестимулирования», — указала эксперт.

«Психологи ужаснулись, эксперимент был закрыт. В их оправдание можно сказать, что они хотели помочь и делали это со своими детьми. Но теперь никто не хочет это замерять, все лишь говорят о числе подростковых беременностей и заболевших венерическими заболеваниями, но никто не говорит о резком возрастании половых дебютов», — указала она.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялся экспертный круглый стол «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?» Эксперты отметили, что в России возобновилась пропаганда «обновления» семейных ценностей, которое выражается в усилении институтов ювенальной юстиции и передаче образовательным учреждениям функций сексуального воспитания детей.