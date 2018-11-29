«АвтоВАЗ» отзывает более трёх тысяч автомобилей Lada 4x4

Москва, , 17:50 — REGNUM ПАО «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 3,3 тысячи автомобилей марки Lada 4×4 из-за возможных проблем с рулевым управлением. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили, реализованные за период с апреля 2018 года по сегодняшний день.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления», — говорится в сообщении.

На отозванных транспортных средствах будет проведена проверка состояния вала рулевого управления и, при необходимости, его замена. Отмечается, что все ремонтные работы будут выполняться бесплатно для владельцев автомобилей.

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